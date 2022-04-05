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"Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев

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"Украинство – фейк. Его не было и нет. Изменить сознание – важнейшая цель", - Медведев
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцы – это якобы фейк.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, – это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев", - заявил Медведев.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Димончику тоже захотелось на виселицу. Попадешь, не сцы!
  • Nov
    Мужик из Питера по имени Андрей Зыков, который живет в Китае и торгует жидкостями для электронных сигарет, похвастался в местной группе, что он отправил в Россию партию отравленного товара, дабы отравить «фашню руснявую».
  • Юрий Педаченко
    По факту главный фейк - «славная и сильная российская армия»
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