Украина не верит российским гарантиям. Мы понимаем, что через два года после подписания соглашения Россия может вернуться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не верит российским гарантиям безопасности в случае подписании мирного соглашения. Он считает, что Москва может вернуться к агрессии спустя два года после такого договора.

Об этом Зеленский заявил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", – отметил Зеленский.

По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя само.

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