Бутусов об отключении вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала": "Вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов"

Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, – это пренебрежение власти ко всем украинцам. Только свобода слова является гарантией контроля общества над властью. Неконтролируемая власть – это опасность.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя отключение вещания "Прямого", "Эспресо" и "5 канала".

"Мы воюем за свободу, и это та ценность, которая делает наш народ и армию непобедимыми. Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, - это пренебрежение власти ко всем украинцам. Мнение, будто "война все спишет". Не все и не всем, только свобода слова является гарантией контроля нашего общества над властью. Неконтролируемая власть – это опасность, в чем мы много лет убеждаемся. Поэтому немедленно возобновите вещание и не унижайте Украину своим безумным желанием заткнуть любую отличающуюся от вашей позицию. Выглядит это так, что вместо вооружения и мобилизации Офис Президента тратит время на сведение политических счетов", - заявил Бутусов.

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Ранее концерн РРТ отключил вещание "Прямого" и "5 канала". Глава ГПК Виталий Шабунин, комментируя это, заявил: "Именно так начиналась путинская цензура в медиа".