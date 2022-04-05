Украина и ЕС будут искать преступников, которые пытали людей во время оккупации, - Зеленский

Украина начинает собирать информацию о всех причастных к издевательствам над украинским народом на территориях, временно оккупированных российскими войсками.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Отдельно есть наше внутреннее дело в отношении этих преступников, которые пытали наших людей. Всех видов, которые мы видим. Мы начинаем собирать эту информацию. Будем искать всех этих людей", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Глава Украинского государства проинформировал, что договорился о совместной следственной комиссии с Европейским Союзом. По его словам, прокуроры разных государств совместно с украинскими правоохранителями будут проводить расследование этих преступлений.

По словам Президента, будет найдена процедура, как найти и наказать тех преступников, кто совершал беспредел в Украине.

"Мы найдем процедуру, как найти и наказать тех, кто совершал беспредел в Украине. Найдем мы эту процедуру, будет план действий. Я думаю, что здесь никаких секретов нет. Мы будем это открыто делать, и потому нет смысла держать в секрете, которым образом мы будем находить этих преступников", - сказал он, отвечая на вопрос об обнародованных списках совершивших преступления, в частности, в Киевской области.

Зеленский сообщил, что будет создана специальная комиссия, где будет представлен генпрокурор Украины и обязательно присоединится человек из Офиса Президента. "Потому что очень важно для меня получать информацию, как идет этот процесс... Не хочется, чтобы этот вопрос был решен только через 20 лет. Я думаю, что найденный механизм будет очень действенным", - сказал Глава Украинского государства.

При этом президент подчеркнул, что этот процесс не выгодно никому затягивать. "Потому что, к сожалению, доказательств преступлений очень много, и они будут еще появляться", - добавил Зеленский. В этом контексте он упомянул и Мелитополь, и Изюм и другие города. "Мы даже не представляем, что там происходило", - подытожил Президент.

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Напомним, 2 апреля Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства гражданских захватчиками.

Среди уже найденных жертв военных преступлений русских войск есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.