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Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников - Турция готова помочь

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Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников - Турция готова помочь
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на вывоз из Мариуполя тел погибших защитников и раненых.

Об этом он сообщил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились сегодня с Турцией. Она готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. Вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших", - сказал он в интервью украинским журналистам, показанным в рамках телемарафона во вторник .

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"Мы ждем согласования от Путина. От этого зависит этот момент. Если не удастся - мы точно будем знать, что лично президент России не дает этой возможности", - сказал Зеленский.

Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Как ты спишь, Зебил, после того, как ослабил Украину до такой степени, что ***** осмелилось начать полномасштабную войну??? Хорошо спишь? А ешь как? В три горла? А гундосики записываешь между жратвой и спаньем?

    Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!

    Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
  • Frol Fedoroff
    воно вперте і тупе. Не чув і не хотів чути, коли казали - Вова в країні іде війна, не на часі витрачити кошти на казна що. Воно робило свое. А теперь звертається про допомогу вивезти трупи захисників Маріка. Частина ціх вбитих і на тебе пане президен
  • Татьяна Федорова 28525ecc
    Он сдает Мариуполь,Херсон, Донецкую и Луганскую области полностью?
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