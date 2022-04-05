Зеленский надеется на эвакуацию из Мариуполя убитых и раненых защитников - Турция готова помочь

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на вывоз из Мариуполя тел погибших защитников и раненых.

Об этом он сообщил в интервью украинским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились сегодня с Турцией. Она готова на сегодня вывезти кораблями раненых и убитых, перевезти их из Бердянска. Вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших", - сказал он в интервью украинским журналистам, показанным в рамках телемарафона во вторник .

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"Мы ждем согласования от Путина. От этого зависит этот момент. Если не удастся - мы точно будем знать, что лично президент России не дает этой возможности", - сказал Зеленский.