Олигархи с начала войны вели себя по-разному. Выводы сделаем после победы, - Зеленский
16 19995
Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что украинские олигархи с начала войны ведут себя по-разному, выводы будут сделаны после победы.
Об этом глава государства сказал в интервью украинским журналистам, транслировавшемся в телемарафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Олигархи с начала войны вели себя все по-разному. Выводы будем делать, когда победим", - сказал он.
По словам Зеленского, некоторые из олигархов положительно себя проявили, некоторые неожиданно стали героями, а кто-то перестал быть крепким.