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Зеленский: Мариуполь для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь

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Зеленский: Мариуполь для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь
Для Украины Мариуполь – это жизнь, а для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подчеркнул, что продолжается скопление российских оккупантов на востоке Украины, но какой-то "большой стратегии РФ не имеет".

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"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область", - отметил президент.

При этом подчеркнул, что оккупанты для того, чтобы им это удалось, "будут сражаться за Донбасс".

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"Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Олег Кущ 3c573107
    А що ти собі хочеш повісити, мурло небрите?
  • Папєрєднік
    Зроби так щоб це була твоя медалька!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не надо долго объяснять и угадывать шо кому медалька...
    месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
    не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
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