Зеленский: Мариуполь для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь
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Для Украины Мариуполь – это жизнь, а для российских оккупантов – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он подчеркнул, что продолжается скопление российских оккупантов на востоке Украины, но какой-то "большой стратегии РФ не имеет".
"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область", - отметил президент.
При этом подчеркнул, что оккупанты для того, чтобы им это удалось, "будут сражаться за Донбасс".
"Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, – это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", – сказал Зеленский.