После резни в Буче у Запада больше не должно быть колебаний по поводу санкций и оружия, - Кулеба

У западных стран больше не должно быть колебаний относительно введения жестких санкций против России и предоставления любого оружия Украине после того, что мир увидел в освобожденной от российских войск Буче.

Об этом в программе BBC HARDtalk заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Резня в Буче должна снять любые колебания и нежелания на Западе относительно передачи Украине всех необходимых видов вооружения, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронированные машины для защиты нашей страны и для ее освобождения от российских оккупантов. Это также касается и санкций (против РФ. – Ред.) Если кто-либо из моих коллег из Европы или из-за океана попытается мне сказать, что некоторые санкции неуместны или слишком жестки, и их не нужно вводить, то я буду считать это изменой жертв в Бучи и других городов и селений, где были убиты гражданские", - сказал он.

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По словам Кулебы, резня в Буче является событием, изменившим ситуацию относительно того, каким образом Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Я ценю, что наши союзники уже сделали. Некоторые из них сделали больше, чем они могли себе представить перед началом войны. Очень благодарен им за это. Однако война продолжается, и еще многие украинские поселки и города в разных уголках страны остаются под контролем российских. войск, и мы не знаем, что происходит там. Я не буду принимать полшага. Мы не просим что-то чрезвычайное. Мы только просим предоставить нам все необходимое, чтобы освободить нашу страну и предотвратить еще большее количество российских преступлений и сохранить жизнь гражданских", - добавил министр. .