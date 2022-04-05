Российских военных, совершавших зверства в Буче, возвращают в Украину, - ГУР

Российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Telegram.

64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую, отмечают разведчики.

По состоянию на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь, и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых горячих точек (ориентировочно – Харьковское направление). Обычно российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают гораздо больше времени на восстановление и отдых, отмечают в ГУР.

Подобный график свидетельствует о том, что для 64-й бригады есть "специальные задачи", и первая из них - запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто совершал преступления геноцида в Буче, могут повторить это снова в других городах, отмечают в разведке.

"Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться в живых, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах", - отмечают в ГУР.

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"Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению", - говорится в сообщении разведки.

Украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник не избежит должного наказания, уверяют в ГУР Минобороны.

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