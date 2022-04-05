Победа в войне с Россией – это прежде всего сохранить наш суверенитет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что победой Украины в войне с Россией будет, прежде всего, не потерять суверенитет нашего государства, а также не потерять сотни тысяч человек.

Об этом Зеленский сказал в интервью СМИ, которое транслировалось в телемарафоне, отвечая на вопрос, что для Украины будет победой в войне против России, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прежде всего, не потерять наш суверенитет – это очень важно. Второе, я очень хочу – чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей. Третье – никаких не может быть разговоров о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией, это только наша территория, украинская территория. Я согласен с тем, что там может быть вопрос об отсрочке этого, это может быть такое компромиссное решение, если оно будет стоить этого. И Донбасс для меня это Украина, и для нас всех – это Украина", - подчеркнул он.

Также Президент заявил, что о территориях, которые Россия сейчас временно оккупировала, сейчас не говорим: "Даже не обсуждается какой-либо статус тех территорий, которые сегодня наши, или которые были полностью под нашим контролем до 24 числа, об этом мы не говорим. Хотя там условия они такие есть, мы их слышали, ультимативные, с самого начала.И именно война за Донбасс, то о чем мы говорим, тот самый Сталинград, который может быть или будет, он будет именно за это. что Россия признала ОРДЛО, я считаю, что мы должны найти выход из этой ситуации, мы как Украина.Для нас эти территории как украинские, и сохранение их статуса как украинских, для нас очень важно.Я считаю, что это одна из принципиальных важных для нас вещей. Я считаю, что это будет самая сложная история", – сказал Президент.

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Президент Украины заявил, что будет считать победой откат российских войск на позиции, которые были по состоянию на 23 февраля.

"Я считаю, что это победа, на сегодняшний день я считаю, что это победа Украины... Я понимаю, где мы, кто мы, что мы за страна, что мы потеряли и что мы можем потерять и что мы сохранили. И я считаю, что отразить полномасштабную войну, в ту точку, с которой она началась, до 24 числа, для нас точно победа", - сказал Зеленский.