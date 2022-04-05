Жителей Харьковщины депортируют в Россию через фильтрационные коридоры, - Синегубов

Российские оккупанты принудительно вывозят в Россию жителей Харьковщины. Для этого враг использует фильтрационные коридоры.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта их тактика известна. Не впервые они ее применяют: они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после того предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить в Россию", - сказал Синегубов.

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Он отметил, что у людей, по сути, нет выбора, но у ОВА есть информация, что жителей области заставляют выезжать в Россию.

"Что касается вражеских подступов к Харькову, то они не удаются. Риск атаки сохраняется. Сейчас ВСУ отодвигают оккупантов от Харькова в Дергачевском направлении", - добавил Синегубов.

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