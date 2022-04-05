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Украинские воины впервые применили против оккупантов их же мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек"

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Украинские воины впервые применили против оккупантов их же мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек"
Наши воины впервые применили мощное оружие врага – ТОС-1А "Солнцепек" - против него самого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек" - против самого врага! Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.

Также он добавил, что боекомплект и заряжающая машина есть в наличии.

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Топ комментарии

  • Yuriy Karyy
    Просто ПРЕЛЕСТНО !
    Молодці
  • Сэм Саммюэль
    бумеранг повертається . Слава ЗСУ!
  • phantom4
    ЗБС!
    Пекельний - пали!
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