Украинские воины впервые применили против оккупантов их же мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек"
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Наши воины впервые применили мощное оружие врага – ТОС-1А "Солнцепек" - против него самого.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Изюмское направление. Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие - ТОС-1А "Солнцепек" - против самого врага! Слава ВСУ!" – говорится в сообщении.
Также он добавил, что боекомплект и заряжающая машина есть в наличии.