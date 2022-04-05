IТ-армия Украины за период войны атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов, - Минцифры

С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала IТ-армию, объединившую IТ-специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.