В ВСУ предупредили о звуках взрывов в Киеве: идет разминирование территорий
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В столице слышны звуки взрывов. В ВСУ предупредили, что эти пиротехники разминируют территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на преcс-службу Сухопутных войск ВС Украины.
"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице - это работают пиротехники по разминированию территорий", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В разминировании нуждаются почти 83 тыс. кв. км территории Украины, - "Ассоциация саперов Украины"
Как сообщалось, в освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование.
В ГСЧС ранее сообщили, что наиболее загрязненными взрывоопасными предметами районами в Киеве являются Оболонь и Виноградарь.