В ВСУ предупредили о звуках взрывов в Киеве: идет разминирование территорий

В столице слышны звуки взрывов. В ВСУ предупредили, что эти пиротехники разминируют территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на преcс-службу Сухопутных войск ВС Украины.

"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице - это работают пиротехники по разминированию территорий", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в освобожденных от российских захватчиков населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование.

В ГСЧС ранее сообщили, что наиболее загрязненными взрывоопасными предметами районами в Киеве являются Оболонь и Виноградарь.