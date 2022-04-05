Части военнослужащих одной из боевых бригад не платят деньги: требуют личного присутствия в "Укрсиббанке" в Днепре для оформления карты, - Бутусов

Минобороны и "Укрсиббанк" должны немедленно решить этот вопрос и обеспечить бойцов картами непосредственно на фронте и произвести надлежащие выплаты.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"В одной из наших боевых бригад с самого начала войны многим военнослужащим не платят деньги. Счета бригады оформлены в Укрсиббанке, и открыть карту возможно только при личном присутствии в Днепре. Ехать с фронта в Днепр возможности у бойцов нет. Поэтому очень большое количество бойцов, которые зашли с 24 февраля на службу, не могут перечислить своим семьям ни копейки, и могут обеспечить свои нужды за те деньги, которые взяли из дома. Прошу Минобороны, банк и всех причастных к этой ситуации немедленно решить вопрос и обеспечить бойцов картами непосредственно фронте и произвести надлежащие выплаты. Это ваша работа в тылу, потому что воины держат фронт", - сообщил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время военного положения всем военнослужащим будет дополнительно выплачиваться 30 тыс. грн ежемесячно, участникам боевых действий - 100 тыс. грн, - Шмыгаль. ВИДЕО