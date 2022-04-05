Казахстан не признает "ДНР" и "ЛНР", - МИД Республики

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает сепаратистские образования на востоке Украины.

Об этом он заявил журналистам 5 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Озоди".

Тем самым он дал понять, что недавние заявления высокопоставленного казахстанского чиновника в Брюсселе отражают официальную позицию государства.

"Мы на данный момент не признаём ни Луганскую народную республику, ни Донецкую [народную] республику", - сказал министр, комментируя заявления первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, сказанные им западному изданию EURACTIV.

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В марте делегация казахстанских чиновников посетила Брюссель, где обсудила с официальными лицами Евросоюза экономическое сотрудничество, геополитический кризис, войну в Украине, санкции против России и Беларуси и их последствия для Казахстана. Сулейменов в интервью EURACTIV сказал, что "Казахстан уважает территориальную целостность Украины", страна "не признавала и не признаёт" ни аннексию Крыма, ни независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины. Сулейменов заявил, что Казахстан не станет помогать Москве обходить санкции, наложенные Западом в связи с продолжающимся вторжением российских войск в Украину.

Тлеуберди во вторник подчеркнул, что введённые странами Запада санкции направлены против России "и Казахстан к санкциям не присоединяется". "Для нас важно не допустить негативного влияния этих санкций на развитие нашей экономики, а также чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций", - сказал министр.

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В ответ на вопрос о том, почему Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины, глава казахстанского МИД сказал: "Воздержаться - это тоже позиция". Такая позиция, по словам министра, вырабатывается "с учетом национальных интересов".

Нур-Султан, давний союзник Москвы, не выступил с осуждением российского полномасштабного военного вторжения в Украину, которое продолжается с 24 февраля. В марте Казахстан воздержался при голосовании в ООН по двум резолюциям, требующим вывода российских войск из Украины. Постсоветская центральноазиатская республика пытается придерживаться политики нейтралитета. В марте Казахстан направил гуманитарный груз Украине. Так называемые "ДНР" и "ЛНР" не признаны ни одной страной Запада, но признаны такой же пророссийской сепаратистской Южной Осетией.

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