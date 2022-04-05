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Давление на проукраинскую оппозицию во время войны приближает нас к России, - Егор Соболев о блокировании "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала"

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Давление на проукраинскую оппозицию во время войны приближает нас к России, - Егор Соболев о блокировании "Прямого", "Эспрессо" и "5 канала"
Бывший нардеп, ныне защищающий Украину от российских оккупантов, Егор Соболев заявил, что блокировка телеканалов, подконтрольных Петру Порошенко, не способствует победе и вызывает вопросы у украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Владимир Зеленский, мы бьемся за Украину, где, кроме всего, есть свобода слова и медиа".

Отключение от эфира телеканалов, контролируемых Петром Порошенко никак не помогает выиграть войну за Независимость. Напротив, это порождает в части общества, в том числе воинов, вопрос, Президент и Верховный главнокомандующий не занимается политической цензурой и ослаблением оппозиции под прикрытием войны. Эта оппозиция занимает проукраинскую позицию, за нее проголосовало много людей и относиться к ней надо, как у нашего союзника Британии, а не как у нашего врага России.

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Если бы Вы сейчас приказали вернуть телеканал "Эспрессо Телеканал", "5 канал" и "Прямой" в общенациональный эфир, это было бы решением настоящего руководителя свободной и демократической Украины", - написал он.

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Топ комментарии

  • A San
    Вони вирубують ці канали,щоб підписувать ганебні документи з рашою ,і по всім каналам щоб говорили про перемогу зеленського
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    і щоб не нагадували що це Зе активно руйнував армію і ВПК перед війною, не провів мобілізацію, і проігнорував розвіддані початку війни від союзників. Через це втрати територій та масові жертви серед українців.
  • Олександр Полесов
    Операция Буратино продолжает работать, актер играет роль
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