Зеленский отвергает силовой сценарий возвращения Донбасса и Крыма: Это будет стоить тысяч человеческих жизней

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма не следует привязывать к переговорному процессу с Россией по прекращению войны и выводу российских войск из тех территорий нашего государства, куда они зашли с 24 февраля.

Об этом глава государства заявил в интервью представителям украинских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Он убежден, что решать пакетно все вопросы и, таким образом, заканчивать войну с Россией – сложно и маловероятно. Особенно когда на нашей территории стоят танки, к нам прилетают ракеты, когда есть сложные ситуации в заблокированных городах, например в Мариуполе.

"У России есть свое видение относительно Донбасса, а в Украины – свое. Поэтому у меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам. Это невозможно, даже если у нас будут переговоры", – отметил Зеленский.

Отвечая на призывы по освобождению военным путем всех временно оккупированных территорий, президент подчеркнул, что на Донбассе, в зоне проведения Операции объединенных сил, воюют одни из самых мощных группировок украинских войск. Они противостоят противнику, значительно превосходящему по количеству. И если сейчас дать им команду идти в наступление, это будет стоить тысяч человеческих жизней.

"Нашему государству нужна крепкая армия. И если мы хотим самых мощных, опытных людей потерять из-за того, что "я сейчас хочу", мы должны понять, что к нам вернутся (вражеские силы. – Ред.), и уже не через два-три года, а в тот же месяц. Все военные об этом знают и думают. Это очень серьезная история", – объяснил он.

Зеленский отметил, что на Донбассе действительно наблюдается скопление российских войск, и Украина прекрасно понимает цель и возможные планы РФ.

Глава государства также исключил возможность возвращения оккупированного Крыма силовым путем. Президент пояснил, что предложения Украины на переговорах с Россией по Крыму не означают, что 10-15 лет тема деоккупации полуострова не будет подниматься. Напротив, по его словам, договоренность должна предусматривать, что в течение этого срока стороны должны решить вопрос Крыма по дипломатическому пути.

"Предлагается формат – не решать это сейчас, но решить это хоть завтра, в течение этого срока. Я считаю, что это решение неплохое. Но я так сейчас считаю. На сегодняшний день, если бы были такие договоренности по Крыму, я считаю, что это – победа Украины", – сказал президент.