Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта покинули российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что расчистить территорию помогли сами оккупанты, которые в муках будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.

"Что тут скажешь - "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!" Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко – нам тем более. Пусть каждый непрошенец поймет, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за российским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", - говорится в сообщении.

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