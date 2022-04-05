Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей
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Российский ретейлер "Яндекс.Маркет" начал продажу товаров, бывших в употреблении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, новость из российского пропагандистского ресурса "Риа Новости" перепостил нардеп Гео Лерос.
"Быдло-страна, теперь понятно, почему 2 дня назад уволилась гендиректор Яндекса", - написал он.
В комментариях люди предположили, что речь идет прежде всего о вещах, которые российская армия награбила в Украине.