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Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей

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Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей
Российский ретейлер "Яндекс.Маркет" начал продажу товаров, бывших в употреблении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, новость из российского пропагандистского ресурса "Риа Новости" перепостил нардеп Гео Лерос.

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"Быдло-страна, теперь понятно, почему 2 дня назад уволилась гендиректор Яндекса", - написал он.

Яндекс.Маркет на фоне массового мародерства россиян в Украине начинает продажи подержанных товаров: смартфонов, детских и спортивных вещей 01

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В комментариях люди предположили, что речь идет прежде всего о вещах, которые российская армия награбила в Украине.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    А подержанных мародеров из целофановых пакетов еще не продают?
  • Перехватчик
    aviasales


    @aviasales

    ·
    2 ч



    Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве

  • Larissa Kora 56c14f78
    Одна нацистська мерзота вкрала, інша купить. Різниці між ними ніякої.
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