Встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования текста мирного соглашения, - Песков

Россия не исключает возможность проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не исключаем возможности встречи для нашего президента", – сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление Зеленского, что, может быть, этой встречи не будет.

"Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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