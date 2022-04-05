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Встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования текста мирного соглашения, - Песков

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Встреча Путина и Зеленского возможна только после согласования текста мирного соглашения, - Песков
Россия не исключает возможность проведения встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Здесь для нас ничего не изменилось. Мы не исключаем возможности встречи для нашего президента", – сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал заявление Зеленского, что, может быть, этой встречи не будет.

"Но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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Топ комментарии

  • Alex Alex 3b1a281f
    НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

    треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
    ЦЕ правда!

    ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
    та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

    і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
  • Robert Olsen
    Цього не буде. Хоче референдум в телефоні, я скажу свою відповідь наперед, і вона "ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ПАРАШИ",
  • Larissa Kora 56c14f78
    мацкавіти, ідіте в жопу
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