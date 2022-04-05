Разведка обнародовала список военных из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления в Киевской области

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военных из 96-й отдельной разведывательной бригады первой танковой армии из Нижнего Новгорода, совершавших военные преступления против мирного населения в Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГУР сообщает в телеграме.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634) г. Нижний Новгород, совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.

В ГУР МОУ подчеркнули, что все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Просмотреть список можно по ссылке.

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