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Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине

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Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине
Выставку "Русско-украинская война вблизи", открытую в Будапеште неделю назад, в ночь выборов неизвестные разрисовали надписями на венгерском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на венгерские СМИ, среди которых Аzonnali, 24.hu.

По их информации, стенды с фотографиями разрисовали вечером или ночью выборов.

Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине 01

"Посольство Украины в Венгрии глубоко шокировано повреждением фотовыставки "Русско-украинская война вблизи", которая была открыта 29 марта на площади Ж.Морица. Мы тем более поражены, что это повреждение, по информации венгерских СМИ, произошло в ночь на 4 апреля - то есть уже после того, как весь мир мог увидеть все те ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в освобожденных от них Буче, Ирпене и Гостомеле", - отреагировала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Вандалы в Будапеште разрисовали надписями выставку о войне в Украине 02

Как пишет Azonnali, открытие выставки прошло также не слишком спокойно: несколько хулиганов во время официальных речей выкрикивали пророссийские лозунги.

24.hu отмечает, что в главном отделении полиции Будапешта им заявили, что не знают о случившемся. Районное отделение открыло производство по факту вандализма после сообщений в прессе.

Топ комментарии

  • Болунгарвік Віталій
    ї--чі мадяри- гнати цих псів з єс та нато- не хай валять в таежний союз до путіна-
  • Cennadiy
    Когда я служил в Венгрии в 89-м году они орали - уходите советские оккупанты, мы помним 56-й год. Видать памяталка сломалась.
  • Super Gut
    У другій світовій війні, мадяри воювали на стороні фашистів, у третій світовій вони також на стороні фашистів. Особисто мене це не дивує.
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