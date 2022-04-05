От сотрудничества с Россией отказались ее адвокаты в Международном суде ООН

Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе и по делам против РФ, начатых Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в фейсбуке.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, так цинично его попирающее государство", – написал ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле, который до 24 февраля 2022 года был адвокатом России в Международном суде ООН.

По словам Джапаровой, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России... растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее", - подчеркнула Джапарова.

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