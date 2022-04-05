Харьков хорошо вооружен и подготовлен к обороне, - Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан не паниковать по поводу информации о возможном штурме оккупантов. Город хорошо вооружен и подготовлен к обороне.

Об этом Терехов сообщил в обращении к горожанам, опубликованном в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что вы сейчас чувствуете, я знаю, какую бессонную ночь вы пережили, когда узнали из средств массовой информации, что российские захватчики могут попытаться взять наш город Харьков. На этот счет хочу сказать следующее: Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город", - сказал Терехов.

Он сослался на мнение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который считает, что взять Харьков для врага – задача, которую нельзя решить.

Терехов также отметил, что сначала российские оккупационные войска готовились через три дня взять всю Украину. За это время они отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили многие населенные пункты страны.

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Мэр считает, что враги пытаются посеять панику и деморализовать жителей города, но харьковчане не дадут им такой возможности. Поскольку жители Харькова всегда славились своим духом и стержнем. Поэтому призвал всех горожан продемонстрировать "наш дух, нашу несгибаемую свободу и выдержку".

Он уверен, что военные и территориальная оборона защитят Харьков.

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