Украинские военные сбили две вражеские ракеты на севере Полтавщины, – глава ОВА Лунин
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На севере Полтавской области украинская армия сбила две вражеские ракеты, обломки которой повредили линии электропередач.
Об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"На севере Полтавщины наша армия сбила две вражеские ракеты. Обломками повредило линии электропередачи, поэтому в пяти селах пока нет света, а также в одном частично", - написал Лунин.
Он отметил, что ремонтники уже выехали на место происшествия, к концу дня электроснабжение планируют возобновить.