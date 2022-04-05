5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен
Об этом она заявила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", – сказала она.
По ее словам, ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд. евро.
Также, как добавила глава Еврокомиссии, российским компаниям будет запрещено участвовать в госзакупках ЕС. Брюссель запретит транзакции с четырьмя банками России, включая ВТБ.
Кроме того, ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза. Также вводится запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд. евро в год.
Речь также идет о запрете на въезд в ЕС для российских и белорусских автомобильных перевозчиков.
Брифинг фон дер Ляен закончила словами "Слава Украине!".