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5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен

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5-й пакет санкций против РФ будет включать угольное эмбарго, закрытие портов ЕС и ряд ограничений, - фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание пятого пакета санкций против России. По ее словам, они включают в себя закрытие портов для российских судов, угольное эмбарго и еще ряд ограничений.

Об этом она заявила сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", – сказала она.

По ее словам, ЕС запретит экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд. евро.

Также, как добавила глава Еврокомиссии, российским компаниям будет запрещено участвовать в госзакупках ЕС. Брюссель запретит транзакции с четырьмя банками России, включая ВТБ.

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Кроме того, ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза. Также вводится запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд. евро в год.

Речь также идет о запрете на въезд в ЕС для российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

Брифинг фон дер Ляен закончила словами "Слава Украине!".

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Топ комментарии

  • Robert Olsen
    Пук в урагані.
  • mrSmith
    Обісралися як завжди!
    Доки є германія, франція, австрія та угорщина, можна не чекати ембарго на нафту та газ.
    Треба було після другої світової війни, просто ліквідувати німеччину та угорщину, щоб і натяку не лишилося!
  • Kindrat74
    "Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти. " - всьому свій час. Відмовитись одномоментно нереально, бо це зруйнує економіку багатьох країн.
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