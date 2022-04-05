У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для горячего водоснабжения и отопления, потому что ни одна фирма не хочет с ним сотрудничать, - СМИ

В посольстве России в Ирландии заканчивается топливо для отопления и горячего водоснабжения, поскольку ирландские нефтяные компании отказываются его поставлять.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Irish Mirror.

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По данным издания, ситуация вынудила российских дипломатов написать письмо в МИД с просьбой к правительству вмешаться, пока топливо не закончилось.

В письме, с которым ознакомилась газета Irish Mirror, Россия просит Министерство иностранных дел "вмешаться в это явно дискриминационное дело".

"Посольство испытывает трудности, потому что никто не хочет вести с ними дела в связи с происходящим в Украине. У них проблемы не только с некоторыми нефтяными компаниями, но и с банками и многими другими предприятиями", — сказал источник.

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