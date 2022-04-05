Несколько российских дипломатов будут выдворены из постпредства РФ при ЕС, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, что принял решение выдворить определенное количество дипломатов из постпредства России при ЕС.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я принял решение признать персонами нон грата нескольких сотрудников постпредства РФ при ЕС за участие в деятельности, что противоречит их дипломатическому статусу", – заявил Боррель.

Ранее, на этой неделе некоторые европейские страны также объявили о высылке дипломатов РФ.

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