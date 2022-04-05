Столтенберг о зверствах войск РФ в Буче: Есть доказательства, что эти убийства произошли в период оккупации
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы видели зверства в Буче и других городах Украины. Эти зверства произошли в тот период, когда Россия контролировала эти территории, потому они несут ответственность. Во-вторых, у нас есть информация из многих разных источников, а также из открытых источников, медиа, коммерческих спутников, и все они свидетельствуют о том - что были совершены ужасные зверства в разных местах в Украине и что это произошло в период, когда Россия контролировала эти территории", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Генсек выразил опасение, что появится еще больше примеров убийств мирных жителей, зверств, являющихся военными преступлениями.
Столтенберг заявил, что это война президента РФ Путина и он несет за нее полную ответственность.
"Он начал эту войну по собственному выбору, и он несет ответственность за зверства, жертвы, все последствия войны, которые происходят каждый день в Украине", - сообщил он.