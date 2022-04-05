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20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев. ФОТО

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Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, грозится вернуться в нашу страну и продолжить "резать головы" мирных граждан.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить резать головы украинцев 01

Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах россиянин не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.

20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить резать головы украинцев 02
20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить резать головы украинцев 03

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  • Ksenia VB
    Савсєм рєбьонок, як казав Зеленський.
    Нагналі дєтєй...
  • Anatoliy A 006b9dda
    Прощай миша.Жил ты говном и подохнешь говном. В аду уже ждут тебя черти
  • Garry Grant
    Если этому существу крупно повезёт и оно окажется в плену ВСУ, то надо обращаться с ним гуманно. А то люська расстроится.
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