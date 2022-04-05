20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев. ФОТО
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Российский оккупант из Владивостока 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, грозится вернуться в нашу страну и продолжить "резать головы" мирных граждан.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему, что он палач и оккупант. В ответах россиянин не только не отрицает своих преступлений, но и откровенно угрожает повторить свои зверства.