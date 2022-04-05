Российским оккупантам слили информацию о херсонских активистах и участниках АТО. Более ста человек сейчас похищены, - мэр Колыхаев

В Херсоне российским военнослужащим слили информацию о местных активистах, а также об украинских защитниках, которые были на Донбассе.

Об этом рассказал городской голова Херсона Игорь Колыхаев в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Также им "доброжелатели" полностью слили базу данных на всех находившихся в городе активистов. У них оказались личные дела на каждого моего профильного заместителя, информация условно от родословной жены до клички любой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", – сказал городской голова.

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По его словам, сейчас более ста человек похищены: "Сейчас полностью здесь находится Росгвардия, ФСБ, которые "обрабатывают" активистов, "работают" в отношении АТОшников. Они знают обо всех от начала до конца. Поэтому я не могу понять, как именно уничтожались базы данных при уходе из города СБУ и полиции. То есть, можно показательно сжигать личные дела, но оставить при этом серверные диски. Более ста человек сейчас похищены. Среди них – активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Кое-кого выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают. Не знаю, где именно".

"Людей избивают, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорится, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Он предположил, что часть людей они "придерживают" под будущий обмен на своих военнопленных", - отмечает Колыхаев.