Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру, - Зеленский

Мир молча наблюдал за преступными действиями РФ против Грузии, Молдовы и Украины, чем развязал руки для дальнейшей агрессии против нашего государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Мы имеем дело со страной, которая превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Которая подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, которая позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все, что только может работать на мир и безопасность", - отметил он.

"Если это продолжится, то каждое из государств сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность, а не на силу права, не на международные институции. ООН можно будет просто закрыть", - отметил Зеленский, обратившись к представителям ООН с вопросом, готовы ли они к закрытию институции.

"Если нет, то действовать нужно прямо сейчас. Надо немедленно возвращать силу в устав ООН, нужно немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Нужно немедленно принуждать агрессора к миру!" - добавил глава государства.

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