Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Википедия сообщила о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов через российский закон о "фейках":
1. "Битва за Киев (2022)";
2. "Военные преступления в период вторжения России в Украину";
3. "Обстрел больницы в Мариуполе";
4. "Разрушение Мариупольского театра (2022)";
5. "Резня в Буче".
"Требуют удалить информацию, но какую - не сообщают", - отметили в сообществе.
Напоминается, что Роскомнадзор неоднократно угрожал заблокировать сайт на территории РФ за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.
Россиянам не нужно знать правду – считают в Роскомнадзоре.
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