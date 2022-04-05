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Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине

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Роскомнадзор обвиняет Википедию в "информационных атаках" и требует удалить правду о военных преступлениях в Украине
Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России требуют удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и о зверствах российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Википедия сообщила о претензиях Роскомнадзора к содержанию пяти материалов через российский закон о "фейках":
1. "Битва за Киев (2022)";
2. "Военные преступления в период вторжения России в Украину";
3. "Обстрел больницы в Мариуполе";
4. "Разрушение Мариупольского театра (2022)";
5. "Резня в Буче".

"Требуют удалить информацию, но какую - не сообщают", - отметили в сообществе.

Читайте: Российские власти продолжают воевать с Википедией из-за статьи о вторжении в Украину

Напоминается, что Роскомнадзор неоднократно угрожал заблокировать сайт на территории РФ за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.

Россиянам не нужно знать правду – считают в Роскомнадзоре.

Смотрите: 20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев. ФОТО

Напомним, Википедия – это общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которую может редактировать каждый. Перед публикацией каждая статья в энциклопедии проверяется независимыми экспертами сообщества, которым занимается неприбыльная организация "Фонд Викимедиа".

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Топ комментарии

  • A rt fb16bfd9
    Александр Невзоров
    Буча. Ну всё, точки расставлены. Опубликованы спутниковые снимки MAXAR TECHNOLOGIES, которые автоматически создаются ее системами. Репутация MAXAR, к слову,безупречна. Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор -НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий.Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъёмка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально. Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа ( чистилище) и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению-съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR подтверждают моё мнение.
    Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи -ложь,фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.
    Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Тут помилка. Це не "пуиінскіж вайска", це саме "рассєйскіж вайска" - срєз рассєйскага общєства, тобто це і є ті самі рассєянє.
  • Агамемнон
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