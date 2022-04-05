Зеленский требует трибунала для виновных в военных преступлениях в Украине и призывает ООН реформировать глобальную систему безопасности или самораспуститься

Теперь необходимо трансформировать всю систему глобальной безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно немедленно привлекать к ответственности российских военных и тех, кто отдал им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдавал такие приказы и кто их выполнял, убивая людей, окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу. Я хочу напомнить дипломатам из России, что после Второй мировой войны наказание не обошло такого человека как Риббентроп и хочу напомнить архитекторам преступной политики России, что наказание догнало и Адольфа Айхмана. Никто из виновных не скроется", - заметил глава государства.

"Сегодня самое время трансформировать систему, режимом которой является Организация Объединенных наций. Мы призываем созвать глобальную конференцию, мы просим сделать это уже в мирном Киеве для того, чтобы определиться, как будем реформировать глобальную систему безопасности, как реально гарантировать нерушимость границ, как будем утверждать верховенство международного права", – добавил он.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности. Мы доказали, что помогаем другим не только в счастье, но и в темные времена. Сейчас мы нуждаемся в решениях от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы восстановить мир, или покажут, как можно переформироваться и работать реально ради мира. Или если ваш формат безальтернативный и выхода просто нет - так дальше только самороспуск", - сказал Зеленский.

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Он выразил убеждение, что ООН может обойтись без третьего варианта.

"Мир нужен Украине, мир нужен Европе, мир нужен миру!", - добавил он.