Желающих вступить в легион "Свобода России" много. Сдавшиеся в плен рассказали ВСУ о тактике армии РФ, - представитель легиона

Желающих вступить в легион "Свобода России" и бороться с путинским режимом на стороне Украины очень много, заявили представители легиона.

Как информирует Цензор.НЕТ, рассказал представитель легиона, российский военнослужащий на пресс-конференции сегодня, 5 апреля.

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"За один день – более 300 заявлений, чтобы поступить в легион. Желающих очень много", - отметил он.

Говоря о количественном составе легиона, он отметил, что его численность велика, но точное количество из соображений безопасности не назвал.

"В наш легион также входят наши братья-белорусы. В наш легион входят действующие и отставные военные Российской Федерации и не только. Приезжают люди из разных стран, чтобы бороться с путинским режимом", - рассказал еще один представитель легиона.

По словам легионеров, сдавшись в плен и вступив в легион, они рассказали ВСУ, как действуют батальонно-тактические группы армии РФ, поскольку сами неоднократно участвовали в разных учениях на территории России.

Бойцы легиона подчеркнули, что на территории Украины нет никакой специальной операции.

"Здесь идет настоящая война против мирного населения", - подчеркнул один из легионеров.

Участники пресс-конференции призвали военнослужащих РФ сдаваться в плен, вступать в легион и вместе бороться с путинским режимом, "чтобы когда-то Россия стала свободной страной".