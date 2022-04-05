Нацгвардейцы взяли ЧАЭС под охрану

Подразделения Нацгвардии взяли под охрану Чернобыльскую АЭС.

Об этом в Facebook сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 05 апреля, на Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины, взявшие объект под свою охрану. Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов", - говорится в сообщении.

В настоящее время ключевые задачи предприятия следующие:

- проверка Вооруженными Силами Украины безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры;

- проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска Российской Федерации (которые полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности);

- ротация персонала смены, которая находится на площадке (46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые ПРОДОЛЖАЮТ находиться на рабочих местах уже около 1000 часов — с самого начала оккупации станции).

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