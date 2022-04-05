Швеция начала расследовать военные преступления в Украине

Национальный отдел борьбы с организованной преступностью прокуратуры Швеции начал предварительное расследование возможных военных преступлений в Украине и инициировал в рамках этого прием показаний очевидцев.

Об этом заявила Прокуратура Швеции (Swedish Prosecution Authority), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Принимая во внимание доступную по Украине информацию, есть причина допускать, что были совершены серьезные военные преступления", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что целью расследования является скорейший сбор и сохранение доказательств, которые можно использовать в шведском и международном судах.

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В прокуратуре призвали жертв военных преступлений и свидетелей жестоких действий в отношении украинцев обращаться в соответствующие шведские органы и давать показания.

Швеция расследует международные военные преступления в рамках Женевских конвенций и Римского устава, являющегося основой для Международного уголовного суда в Женеве. Это означает, что страна взяла на себя обязательства по отслеживанию, проведению расследования в отношении лиц, совершивших геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

По информации генпрокурорки Ирины Венедиктовой, в Украине уже зафиксировали более 7000 военных преступлений РФ.

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