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Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет

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Именно предатели-депутаты из ОПЗЖ были информаторами, помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу, - Мариупольский горсовет
В горсовете Мариуполя, который пытаются уничтожить российские оккупанты, получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ и назвали имена предателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском горсовете.

"Вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры. С первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города. Коммунальные предприятия и технику. Склады с продовольствием и медикаментами. Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища. Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения. Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, именно предатели-депутаты из ОП-ЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", - отмечают в горсовете и предоставляют список депутатов:

Иващенко Константин Владимирович
Хаджинов Дмитрий Михайлович
Хармышев Евгений Александрович
Сотникова Наталья Анатольевна
Карпенко Елена Васильевна


В сообщении отмечают, что в настоящее время пособники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цього лайна ще багато в Україні,нажапь...
  • Elena Zhmariova
    Так ведь сами мариупольцы их и выбрали! Появилось сообщение, что спасенная из роддома беременная заявила о своей "аполитичности". А те, кто здравомыслящий, пострадали из-за скудоумных.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Так це на поверхні все лежало, вони й не приховували свої вподобання. Але хто те бачити хотів.
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