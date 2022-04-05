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Латвия приняла решение об отказе от российского газа

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Латвия приняла решение об отказе от российского газа
Министр экономики Латвии Янис Виттенбергс подтвердил желание республики как можно быстрее отказаться от импорта российского газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому страна рассматривает поставки сжиженного природного газа из США как очень перспективную альтернативу российскому газу.

На прошлой неделе Виттенбергс отправился с рабочим визитом в США.

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