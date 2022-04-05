Украина будет строить такое государство, которое будет способно защитить себя само, - Зеленский

Даже если Украина подпишет самое мощное соглашение о безопасности, Россия может вернуться снова. Поэтому нужно строить такое государство, которое будет способно защитить себя.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью представителям украинских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, во время переговорного процесса украинская сторона наряду с так называемой денацификацией отвергла требование России по демилитаризации.

"Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, понимаем, что через два года Россия может вернуться. И если мы с вами принимаем это, то и действуем соответственно", - объяснил он.

Ввиду этого Украина будет строить такое государство, которое будет способно защитить себя само, о чем украинская сторона открыто заявляет на переговорах, подчеркнул Зеленский.

В то же время, президент выразил убеждение, что Украина не может воевать постоянно, пока другие страны будут развиваться. Поэтому наше государство нуждается в конкретных гарантиях безопасности.

По словам главы государства, все зависит от стран-гарантов, обеспечивающих выполнение тех или иных пунктов.

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