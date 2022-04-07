РФ снова пойдет в наступление на Киев после попытки взять под контроль Донбасс, - Сухопутные войска

После передислокации российских войск к востоку Украины и попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области следует ожидать повторного наступления на Киев.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ситуация остается напряженной. Враг изменил свое направление, и в ближайшее время будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления на столицу", - сказал Грузевич.

По его словам, сейчас принимаются меры по увеличению внешнего круга обороны Киева и Киевской области, продолжаются мероприятия по наращиванию фортификационного оборудования и подготовке личного состава.

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"Сейчас такое небольшое затишье в Киевской области, но не для военных. Мы сейчас активно начали прибывшую на пополнение фазу подготовки личного состава, подготовку подразделений териториальной обороны к активным действиям", - сказал он.

"Почти все участки, которые можно использовать, мы сейчас используем для обучения личного состава использования новейшего вооружения, поступающего ныне из стран-партнеров, осуществляем обучение тактике действий для того, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", - добавил Грузевич.

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