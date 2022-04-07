Уголовный авторитет и его сообщник задержан за мародерство в Буче, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области сотрудники полиции задержали криминального авторитета и его сообщника, которые занимались мародерством в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Вчера, 6 апреля, в доме близ Бучи оперативники и следователи Ирпенского отдела полиции задержали так называемого криминального авторитета и его 31-летнего подельника. Во время осмотра квартиры оперативники обнаружили вещи, которые они похитили из домов жителей Бучи, сразу после освобождения населенного пункта от оккупантов. Среди найденного – бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, украшения и т.д. Также обнаружили оружие и наркотики", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время осмотра мобильных телефонов злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами из РФ.

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Решается вопрос о уведомлении задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, проверяется причастность злоумышленников к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантом.