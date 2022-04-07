Европарламент поддерживает немедленный запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России

Из-за убийств мирных жителей в Буче Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести дополнительные санкции против России. Евродепутаты выступили за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение корреспондента DW, об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 7 апреля. За нее проголосовали 513 евродепутатов, против было 22, еще 19 - воздержались.

В резолюции отмечается, что Совету ЕС следует принять такие дальнейшие "строгие санкции, которые отражали бы неослабевающую эскалацию российской агрессии и шокирующие зверства, совершенные военными силами России, которые безоговорочно являются военными преступлениями".

Хотя резолюция формально была посвящена результатам саммита ЕС, ее главной темой стали санкции против России. Европарламент не мог обойти тему Бучи. В резолюции выражается "возмущение" из-за "зверства", о которых сообщалось, включая изнасилование и казнь гражданских, принудительное перемещение, мародерство и атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности, больницы, медицинские учреждения, школы, убежища и автомобили скорой помощи, а также со стрельбой в гражданских, которые пытаются покинуть зоны конфликта заранее согласованными гуманитарными коридорами, которые совершались вооруженными силами России в ряде оккупированных украинских городов, таких как Буча". Евродепутаты подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности как совершающих военные преступления, так и высокопоставленных чиновников и высших офицеров.

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"Европарламент призывает ввести немедленное полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, полностью отказаться от "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе" , – указано в резолюции.

Этот момент вызвал больше всего споров среди евродепутатов. В первичной редакции резолюции к эмбарго газу прилагалось "столь быстро, насколько возможно". На эту формулировку поступило аж три поправки от разных парламентариев, которые фактически повторяли друг друга. В итоге 413 поддержали их, призвав к немедленному эмбарго на все четыре вида энергоносителей из РФ.

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Напомним, что в ЕС уже обсуждается санкция на импорт российского угля. Отказ от нефти из РФ также считается возможным в течение года. Однако, в Евросоюзе отмечают, что полностью заменить российский газ пока не могут.

Резолюция выступает и за ряд других ограничений. В частности, евродепутаты поддерживают отключение всех российских банков от системы уведомлений о финансовых переводах SWIFT.

Также, по мнению Европарламента, всем судам под флагом РФ, зарегистрированным в России, находящимся в российской собственности или зафрахтованным из РФ, нужно запретить заходить не только в порты в ЕС, но и в его территориальные воды. То же должно распространяться и на корабли, следующие к или из русских гаваней.