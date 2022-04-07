Новости • Агрессия России против Украины, Война

Полностью разделяю европейскую формулу победы, - Порошенко приветствует Резолюцию Европарламента

14 71982
Полностью разделяю европейскую формулу победы, - Порошенко приветствует Резолюцию Европарламента
Петр Порошенко приветствовал одобрение Европейским Парламентом мощной программной Резолюции по поддержке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы "Европейская солидарность", об этом он написал в Facebook.

"Благодарен за решительность и смелость наших европейских партнеров и союзников, которые демонстрируют неизменное единство и солидарность с украинским народом в борьбе с российским нашествием", - отметил он.

"Полностью поддерживаю и разделяю видение Европарламентом "формулы победы": больше оружия Украине, более болезненные и невыносимые санкции против России, в частности тотальное энергетическое эмбарго и полная международная изоляция агрессора, большая координация санкционного режима и привлечение к санкционному режиму третьих государств в частности, новый План Маршала на восстановление нашего государства, а также быстрое предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе", - отмечает пятый президент.

Также читайте: Европарламент поддерживает немедленный запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России

"Буду продолжать активно продвигать эту повестку дня в своих личных и межпартийных контактах по линии Европейской народной партии и Международного демократического союза. Вместе мы обязательно победим!", - убежден Порошенко.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Хто Він зараз - знають всі нормальні громодяни. А от хто ти - не цікаво нікому.
  • Чайка Київ
    Порох, як мав, має так і буде мати і звитягу, і повагу, і вплив у світі.
    А до зелених, після перемоги, ще багато питань буде. І про крадівництво, і скорочення, і призначення, і закриття, і шашличок.
  • Umberto Karlos
    Звитягу має ЗСУ, якi будувались саме пiд час його керування державою..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости