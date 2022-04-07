В Германии Путину ищут новое имя

Дикий кабан по имени Путин живет в немецком природном парке в Верхней Франконии. Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину животному ищут новое имя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Руководитель Эккард Миккиш назвал кабана Путиным, потому что родители животного – из России, да и сам президент РФ известен своей любовью к дикой природе. Теперь же Миккиш уверен, что кабана нужно срочно переименовать.

Ему сейчас четыре года, а весит кабан 200 килограммов и продолжает расти. Животное хотя и больше своих родственников, но не агрессивное.

"Когда он подходит к кормушке, все разбегаются в разные стороны. Но он не диктатор", - рассказал руководитель парка.

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Новое имя кабана выбирают на онлайн-голосовании. Сейчас есть пять имен – Игорь, Фредерик, Мир, Эберхофер и Густль. Правда, среди фаворитов "Зеленский" и "Кличко", но Миккиш хочет нейтральное имя для животного. Голосование будет продолжаться до воскресенья.

Кроме того, в парке решили сделать для украинцев бесплатный вход.

Как ранее сообщалось, в США в зоопарке Миннесоты скончался амурский тигр по прозвищу Путин. 12-летнее животное умерло от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры.