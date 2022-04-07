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Отставить панику!, - глава Днепра Филатов объяснил ситуацию с переселенцами и эвакуацией

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Отставить панику!, - глава Днепра Филатов объяснил ситуацию с переселенцами и эвакуацией
Мэр Днепра Борис Филатов дал разъяснение относительно своей предварительной рекомендации об эвакуации. Он отметил, что Днепр может не справиться с количеством людей, прибывающих в город с востока Украины, есть возможность ехать и в другие районы области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Борис Филатов сообщил в Facebook.

"Во-первых, ни один мэр не имеет права объявлять такое. Это только прерогатива руководства страны и военных администраций. Со второго дня войны я уже сто раз говорил свое личное мнение, что в условиях постоянных ракетных обстрелов женщинам, детям, пожилым людям лучше поехать в более спокойные места. Особенно если есть возможность и родственники из Западной Украины", - пишет Борис Филатов.

Также мэр отметил, что Днепр принимает всех эвакуированных из Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Потому город может не справиться с нагрузкой.

"Мы как транзитный гуманитарный хаб готовы помогать всем, кто приехал к нам из Харьковской области, Донбасса и Приазовья, но я честно обратился ко всем беженцам, что с таким наплывом людей Днепр может не справиться. Безусловно, удобнее всего находится в миллионном областном центре, но есть еще область, другие регионы Украины, где также готовы оказывать помощь", - отметил Филатов.

Читайте: Филатов рекомендовал эвакуироваться из Днепра женщинам, детям и старикам

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Топ комментарии

  • Да-это-я
    Люсечка почала ганяти піздунка!

    Українська влада не розповіла громадянам про точну дату нападу РФ, бо тоді би переселенці заблокували автомобілями дорогу, пояснив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ISLND TV.

    "Почався би масовий вихід біженців, вони б забили всі дороги, що завадило би армії пройти в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це була би дуже бажана ситуація для РФ і так ми напевно програвали б війну і Лівобережжя все", - пояснив Арестович.

    Каже, що, за попередніми підрахунками, могло бути близько 12 млн біженців.

    "Це була би масована паніка при чому тоді, коли не було ще воєнного стану, було би купа політичних криків і хаос, який не дозволив би ані мобілізуватися, ані перекинути війська", - розповів Арестович
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну так вместо паники в мирное время (когда можно было бы собраться, продумать куда и к кому) - получил панику в военное, от первых взрывов (когда хватали детей и бежали абы куда... забивая вокзалы, дороги, пропускные пункты)
  • Bob Fayn
    в чомусь він і правий...паніка найгірший ворог
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