Украинская электроэнергия поможет ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, - Тимченко

Экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу снизить свою зависимость от российского газа и нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).

"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", - сказал он.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии. Он добавил, что в Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.

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