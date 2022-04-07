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Украинская электроэнергия поможет ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, - Тимченко

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Украинская электроэнергия поможет ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов, - Тимченко
Экспорт украинской электроэнергии в страны Европы позволит Евросоюзу снизить свою зависимость от российского газа и нефти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время круглого стола, организованного Центром европейских реформ (CER).

"В дискуссиях относительно зависимости от российского газа и нефти мы становимся частью решения этой проблемы, предлагая электроэнергию нашим европейским партнерам, и предлагая украинский уголь", - сказал он.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что сейчас Украина работает над увеличением максимально возможного объема экспорта электроэнергии. Он добавил, что в Украине сейчас также работают над увеличением добычи газа, прежде всего для покрытия потребностей украинских потребителей.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко считает, что экспорт электроэнергии в Европу позволяет украинской энергосистеме привлекать дополнительные средства для обеспечения стабильной работы, что является очень важным фактором в условиях нападения России на Украину.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Ой, а що ся стало??? У нас же в минули два роки був настільки дефіцит електроенергії, що більше 3 млрд долярів заплатили з кишень українців "Росатому". Закуповували електроенергію у "братнього народу". Зупинивши нашу атомну енергетику заради гешефту з мосталями. Бо тим гроші на Армію потрібні були перед "спєцопєрацієй".
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    спросите у агрохимии - он вам все расскажет...да, абизяна?
  • Никанор Чеботаревич
    100500!!! Зациклили енергетику у паРашу й мордують, це - одна з причин того всього! Сама мац-тьхблд-ква побачила електрику тільки завдяки Західный Україні! Ще й курва косата розвалила постачання вугілля на ТЕСи з Польщі на даунбацьке, що погіршило роботу блоків через їх переналаштування... КУПА грошей вилетіло у ср@ку тільки на перекваліфікації котлів... Яфуєюклава... А бидлові хіба шось поясниш... Бурштинська ТЕС, наприклад, була найпотужніша у СВІТІ, а сам Бурштин... НЕ забеспечувала струмом... Так само Добротвірська... І це ще дрібнота... Теплові троха завалюють земельку й псують повітря, а АЕС ні...
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