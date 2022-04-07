Беларусь выплачивает часть внешнего долга в нацвалюте. Это шаг к дефолту

В правительстве Беларуси заявили, что обязательства перед отдельными иностранными кредиторами будут выплачиваться в белорусских рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

"Выполнение обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка будет осуществляться в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте по состоянию на дату платежа ", – говорится в заявлении белорусского правительства".

В Кабмине РБ объяснили, что это "вынужденная мера, поскольку Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за введенных санкций и аналогичных действий вышеуказанных организаций по прекращению платежей по своим обязательствам".

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Еще в середине марта Лукашенко заявлял, что намерен возвращать долги "недружественным" странам белорусскими рублями.

Минск и Москва между тем договорились об отсрочке погашения обязательств Беларуси по государственным кредитам перед Россией на пять-шесть лет.