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"Для демократической страны нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина

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"Для демократической страны нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность принятия РФ в Альянс после ухода Путина. Генсек выразил уверенность, что демократия в России непременно победит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Столтенберга "Новой газете Европы", передает издание "Медуза".

"Для демократической страны нет ничего невозможного", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, может ли Россия после Путина стать членом НАТО и частью системы безопасности в Европе.

Генсек добавил, что ранее эксперты исключали возможность вступления стран Балтии в НАТО. Однако, несмотря на мнение скептиков, это произошло.

"Так что демократия обязательно восторжествует - вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что верит в свободное открытое общество, в котором не боятся говорить правду и то, что думают, а лидеры избираются демократическим путем.

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Топ комментарии

  • Sergio Bru
    Він зовсім головою стукнувся, чи його кацапи покусали?
  • Зэлэный_Змий
    Таке враження, що Зєля пригостив Столенберга своїм "порошком від кашлю". Воно ..банулося? Здохне *****, то вони собі виберуть їм призначать інше таке саме.
  • M M 99e94582
    Будет самое смешное, когда Россия войдет в НАТО, а Украина - не сможет, потому чту у нее "нейтралитет".
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